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Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Евгений Белоусов
Политика
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

— Традиционные способы оповещения — через бумажные повестки и работодателя — остаются. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями, возможность дублировать эти повестки в электронном виде, — говорится в сообщении.

Согласно принятому документу, ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медицинские организации и Соцфонд теперь будут обязаны предоставлять в электронной форме все необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, которые состоят на учете или же должны состоять на нем.

Кроме того, уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом, говорится на сайте Госдумы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый законопроект связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.

Новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках не связаны с проведением второй волны мобилизации в России, сообщил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

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