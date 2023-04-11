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Песков опроверг связь законопроекта о едином реестре военнообязанных с мобилизацией

Лейла Алиева
Общество
Песков опроверг связь законопроекта о едином реестре военнообязанных с мобилизацией
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля.

— До сих пор действительно много вопросов: электронная рассылка, как она будет, на базе чего? Там говорится про госуслуги, но они не обязательны. Поэтому здесь действительно очень много нюансов — совершенно справедливо. В целом эта работа абсолютно необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета, — пояснил он.

Об изменениях в системе военного учета, по словам Пескова, начали говорить после того, как возникли проблемы на начальном этапе спецоперации. Ее цифровизация необходима, чтобы она стала понятной, быстрой и информативной для всех жителей страны, передает РИА Новости.

Также стало известно о внесенных в законопроект поправках. В частности, речь идет о запрете на выезд из России призывникам с момента получения повестки до явки в военкомат.

11 апреля на пленарном заседании Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете.

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