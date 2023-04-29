Сергей Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Портал «Узнай Москву» составил рейтинг популярных столичных мест, в котором названы различные усадьбы, музеи и заповедники. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В интерактивном онлайн-гиде можно найти фотографии и описания зданий, памятников, музеев, больше 250 тематических маршрутов по разным районам города и интересные задания, — отметил глава города.

В настоящее время в топе у посетителей портала находятся такие рекреационные площадки, как сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник «Коломенское» и многие другие.

В предстоящие длинные выходные стоит обязательно запланировать прогулку по одному из этих мест, узнать их историю и посмотреть главные достопримечательности, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, где в городе можно посмотреть на самые красивые цветники. Так, например, в Парке Победы на Поклонной горе растут 360 тысяч цветов в виде российского триколора. А на Манежной площади специалисты оформили композицию в виде восточных орнаментов-арабесок