Собянин рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В период майских выходных жители столицы могут обращаться на горячие линии городских служб и пользоваться электронными сервисами портала mos.ru. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, онлайн-сервис «Вызов мастера» выручит в устранении неисправностей в квартире или доме. Служба «Вывоз ненужных вещей» поможет быстро избавиться от старого холодильника, стиральной машины, мебели и даже автомобиля.

При этом сервис «Московский транспорт» предоставит любые транспортные услуги, включая построение маршрута, оплату парковки или вызов такси.

Службы «Передача показаний воды и тепла» и «Прием показаний и оплата электроэнергии» помогут жителям столицы отправить онлайн данные приборов учета и узнать даты проведения поверки.

При этом сервис «Поиск пропавших животных» выручит в поисках потерявшегося питомца, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Горячие линии в праздничные дни будут работать круглосуточно:

Единая справочная служба правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ): +7 (495) 539-53-53.

Контакт-центр «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 и 32-10.

Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по Москве, которые, безусловно, стоит посетить в предстоящие майские выходные.