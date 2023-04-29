Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице стартовали маркеты Московской недели моды. Этот амбициозный проект, посвященный российской моде, собрал свыше 700 дизайнеров из 69 городов России, которые представили около 50 тысяч изделий.

Маркеты проходят с 28 по 30 апреля в семи торговых центрах, а также на Тверском бульваре. Здесь можно купить продукцию таких отечественных брендов, как Radical Chic, Gapanovich, Measure, ZA_ZA, BITTE_RUHE, IT’S PERSONAL, Surovaya, COME AMO, PLNB Jeans, SHIN BRAND, ABZAEVA, FRONT, ValArt, BRUTAGE, Some People, PERSEO, БИЧ, SHIN, и многих других хорошо известных и совсем новых российских марок. В эти три дня москвичи и жители столицы могут лично убедиться в том, что российские марки создают креативные коллекции и для женщин, и для мужчин, и для детей.

— Тот, кто хочет поменять свой гардероб, точно найдет на маркетах Московской недели моды для себя одежду, рассчитанную на любой кошелек и вкус, — говорит руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Уже сейчас российские дизайнеры успешно заменяют ушедшие из страны бренды. Мы видим, покупатель адаптируется под новые условия. Наша задача — помогать российским дизайнерам для того, чтобы их затраты на изделия уменьшались и тем самым были конкурентоспособными. Сегодняшний проект маркетов Московской недели моды позволяет это сделать, потому что бренды здесь располагаются бесплатно, кассовое обслуживание тоже бесплатное.

Главное, что за последний год компании не утратили оптимизма и продолжают развиваться, несмотря на санкции. Но есть тут и свои проблемы, отметил Фурсин. Так, российские марки одежды и аксессуаров в условиях санкционных ограничений продолжают сталкиваться с дефицитом некоторых материалов. Поэтому необходимо наладить и ускорить внутреннее производство в этом направлении. В частности, наладить производство фурнитуры для модной индустрии.

Большую часть фурнитуры раньше привозили из Европы, сейчас это проблематично и дорого, уточнил он. Хочется верить, что наши производства придумают, как решить этот вопрос, чтобы мы не зависели в этом плане от других рынков, азиатского, например. Мы в свою очередь поддержим любые начинания и окажем помощь в реализации, подчеркнул глава департамента.

— Действительно, с фурнитурой сейчас есть проблемы, — подтверждает директор интернет-магазина Long River Владислав Алтамонов. — Многие компании ушли, которые поставляли нам молнии, бегунки. Мы получили много негативных отзывов, когда стали покупать российскую фурнитуру — о том, что она дешево выглядит и некачественная. Стали искать аналоги и нашли один немецкий бренд, который отлично дополнил наши изделия. Сейчас мы продолжаем поиски компаний, которые могут улучшить нашу продукцию. Есть еще некоторые американские и европейские бренды, которые поставляют товар, хотя, конечно, не в тех объемах, как нам хотелось бы.

— С тканями в этом плане проще, но потребуются инвестиции, — считает президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич. — Работать с регулярным ассортиментом из Европы стало очень дорого, а с китайскими недорогими тканями бывает много сюрпризов в плане качества. Поэтому многие стали искать альтернативу: узбекский хлопок, белорусский лен, индийские, турецкие ткани и так далее.

Но и в России есть предприятия, которые выжили еще с советских времен, сохранили традиции качества и делают отличные материалы. Например, Свердловский камвольный комбинат (костюмные шерстяные и полушерстяные ткани), «Чайковский текстиль» (костюмные ткани, замечательный смесовый хлопок для курток и тренчей, а также рубашечной группы) и другие.

Есть российские бренды, которые сотрудничают с этими предприятиями уже почти 10 лет, потому что знают: их ткани носятся годами, прекрасно эксплуатируются, не мнутся, просты в уходе. Но для того чтобы масштабировать российское производство тканей, конечно, нужны серьезные инвестиции, сказала президент РАФИ.

Маркеты Московской недели моды работают до 30 апреля в «Европолисе», ТРК «Vegas Крокус Сити», ТЦ «Метрополис», а также в ТРЦ «Ривьера», «Хорошо!», «Океания» и «Павелецкая Плаза». Для гостей стилисты проведут на площадках бесплатные консультации, а визажисты «Золотого яблока» приглашают посетительниц сделать бесплатную укладку и макияж. Список мероприятий опубликован на официальном сайте Московской недели моды.

Кроме того, каталог с товарами отечественных марок открылся на портале «Сделано в Москве». Здесь уже представлено около двух тысяч компаний и десяти тысяч наименований.