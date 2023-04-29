Инсталляцию «Это знак» открыли к началу сезона навигации на Северном речном вокзале

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

К открытию нового сезона навигации на Северном речном вокзале была подготовлена инсталляция «Это знак» в качестве сюрприза от Музея транспорта Москвы. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Инсталляция рассказывает, как с помощью дизайна выстраиваются связи между городом, пассажиром, пешеходом и капитанами речных судов. Так, авторы использовали четыре элемента, с которыми рядовой горожанин сталкивается на ежедневной основе: пешеходную зебру, светофор, лежачий полицейский и дорожные знаки.

Специальный раздел посвятили началу речной навигации по Москве-реке. Здесь гости узнают о системе навигационных знаков, которую используют на воде.

Кроме того, москвичей ждет интерактивная часть с любопытными фактами из жизни каждого знака. Например, гости могут увидеть, как пешеходная зебра становится главным героем музыкальной обложки, а советский семафор со стрелкой превращается в кухонную люстру.

Инсталляция открыта в зале ожидания Северного речного вокзала с 08:00 до 20:00 в течение трех месяцев. Вход бесплатный, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».