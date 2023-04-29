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ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

Евгений Жуков
Спорт
ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
Фото: vk / hccska

Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в седьмом матче финала Кубка Гагарина и выиграл трофей. Встреча команд прошла в субботу, 29 апреля.

Решающий матч между командами состоялся в Казани и завершился со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Серия завершилась победой ЦСКА со счетом 4-3. Армейцы в завершившемся плей-офф сыграли 27 матчей, что является самым долгим путем к Кубку Гагарина в истории Континентальной хоккейной лиги. Прежний рекорд принадлежал «Авангарду». В 2021 году омичи завоевали трофей в 24-м матче плей-офф.

ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина в третий раз в истории. Прежде они завоевывали трофей в 2019 и 2022 годах. По числу побед команда сравнялась с «Ак Барсом», который ранее был единоличным рекордсменом.

В прошлом году армейцы уже брали данный кубок. Тогда они одержали победу над магнитогорским «Металлургом» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:1.

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