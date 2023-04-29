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Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков
Фото: shutterstock

В центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки, а в столичном регионе пройдут три волны похолодания. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

По словам синоптиков, уже в ночь на 30 апреля температура воздуха опустится до плюс двух градусов, а местами столбики термометров остановятся у отметки в ноль градусов.

Кроме того, в Московском регионе и в соседних областях похолодает до минус двух. На севере и востоке Центрального округа и вовсе наступят небольшие заморозки с температурой до минус трех градусов.

Похолодание с ночными отрицательными температурами ожидается в столичном регионе в ночь на 2 мая. Также холодная погода и минусовые температуры придут в Москву и область в ночь на 5 мая. Как отметили эксперты, в столице в эпоху глобального потепления возвратные заморозки наблюдались даже 15 мая, передает портал «Метеовести».

Аналогичную точку зрения высказал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его мнению, жаркого мая в столичном регионе ждать не стоит. Более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы.

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