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Times: Американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева

Ирэна Колесова
В мире
Times: Американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева
Фото: Минобороны РФ

Согласно оценкам американской разведки, Украине в ходе контрнаступления, скорее всего, не удастся добиться больших успехов. А лучшее, что ей может сопутствовать в таком случае, это скромные территориальные завоевания, сообщает британская газета Times со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть данные.

— Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьется чего-то большего, чем скромные территориальные завоевания у окопавшихся российских войск, — говорится в сообщении газеты.

В начале апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что контрнаступление может начаться летом, но позже говорил, что оно начнется в ближайшее время. Опрошенные эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, так как это может быть частью кампании по дезинформации. Газета отмечает, что Украина быстро осваивает предоставленные странами НАТО танки и бронемашины, однако на Западе не уверены, что украинские командующие смогут адаптироваться к новым системам так же, как их солдаты на местах.

Кроме того, Киеву до сих пор не хватает надлежащей противовоздушной обороны для крупных наступательных операций, подводит итоги статья.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление без поставок истребителей F-16. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе офиса главы государства. При этом украинский лидер подчеркнул, что без передовой западной авиации Вооруженным силам Украины придется тяжело: Киев будет терять больше солдат.

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