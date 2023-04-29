Зеленский пообещал начать контрнаступление без западной авиации

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление без поставок истребителей F-16. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

— Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители, — сказал Зеленский.

При этом украинский лидер подчеркнул, что без передовой западной авиации Вооруженным силам Украины придется тяжело: Киев будет терять больше солдат, передает РИА Новости.

Военный аналитик Майкл Пек заявил изданию Business Insider, что в случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит аэродромы на Украине до их подготовки к приему самолетов.

Однако тестирование украинских летчиков на полигонах Соединенных Штатов показало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за шесть месяцев, в то время как их коллеги, оставшиеся на Украине, часто гибнут из-за использования устаревшей авиации, сообщил командующий Воздушных сил Украины генерал Сергей Голубцов.