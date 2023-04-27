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Business Insider: Россия уничтожит аэродромы в Украине еще до поставок F-16

Никита Худяков

Сюжет: 

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Business Insider: Россия уничтожит аэродромы в Украине еще до поставок F-16
Фото: shutterstock

В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит аэродромы в Украине до их подготовки к приему самолетов. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider.

— Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей, — сказал он.

Эксперт отметил, что большинство аэродромов в Украине не смогут принять истребители F-16 из-за слишком короткой взлетно-посадочной полосы. По словам Пека, Россия имеет необходимые средства, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним удары.

Аналитик добавил, что все украинские аэродромы находятся в зоне досягаемости крылатых и баллистических ракет, а удары по ним не наносились из-за отсутствия угрозы, говорится в материале.

Тестирование украинских летчиков в США показало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за полгода, пока их коллеги, оставшиеся на Украине, часто гибнут из-за использования устаревшей авиации, сообщил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

Недавно Министерство обороны Болгарии решительно опровергло сообщения о планах подарить Украине истребители МиГ-29. При этом советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 3 апреля рассказал, что Киев имеет три бригады таких истребителей.

Украина Россия Истребители
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