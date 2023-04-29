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Пригожин: Из-за «снарядного голода» в Бахмуте погибли 94 бойца из РФ

Ирэна Колесова
В мире
Пригожин: Из-за «снарядного голода» в Бахмуте погибли 94 бойца из РФ
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Евгений Пригожин, российский бизнесмен, высказался о ситуации в городе Артемовск в ДНР, заявив о смерти 94 российских бойцов из-за снарядного голода в Бахмуте. Под противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километров, отметил он.

— Погибших бойцов ЧВК в результате снарядного голода — 94 человека, — подчеркнул предприниматель, чье сообщение публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Кроме того, Пригожин отметил, что потери стороны могли быть меньше, если бы им было достаточно боеприпасов. В целом, на территориях Украины продолжается военная операция, призванная обеспечить безопасность граждан РФ, включая жителей ЛНР и ДНР, отметил Пригожин.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению, несмотря на отсутствие поставок истребителей F-16.Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 100–150 метров за день. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил бизнесмен и основатель ЧВК Евгений Пригожин.

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