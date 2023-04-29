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Врач Мясников рассказал о способах выявления сахарного диабета

Ирэна Колесова
Общество
Врач Мясников рассказал о способах выявления сахарного диабета
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Александр Мясников, врач и телеведущий, сообщил о признаках преддиабета. Это состояние, предшествующее сахарному диабету, распространенному и опасному заболеванию.

У большинства людей преддиабет проходит без симптомов, что затрудняет его диагностику. При этом уровень сахара в крови уже повышен, но все еще не достиг показателей, характерных для сахарного диабета, пишет «Свободная пресса».

Показатели глюкозы в крови натощак в состоянии преддиабета составляют 5,6-6,9 ммоль/л, а гликированный гемоглобин - 6,0-6,4 ммоль/л, рассказал медик. Если уровень сахара повышен до преддиабетной отметки, следует немедленно обратиться к врачу и пересмотреть свой образ жизни, включая рацион питания и физическую активность.

Сахарный диабет является крайне опасным заболеванием, и все большему числу людей сегодня ставят этот диагноз. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какие ошибки в питании могут привести к сахарному диабету. По ее словам, у человека инстинктивно заложена любовь к сладкому. Много лет назад сахар позволял чувствовать приливы счастья и превосходства над соплеменниками.

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