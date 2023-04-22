«Порочный круг»: какие ошибки в питании могут привести к сахарному диабету

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Сахарный диабет является крайне опасным заболеванием, и все большему числу людей сегодня ставят этот диагноз. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какие ошибки в питании могут привести к сахарному диабету.

По ее словам, у человека инстинктивно заложена любовь к сладкому. Много лет назад сахар позволял чувствовать приливы счастья и превосходства над соплеменниками.

— Сейчас сахарный диабет расцвел пышным цветом и помолодел. Раньше считалось, что это болезнь старости. Наши инстинкты формировались сотнями, тысячами лет. В условиях тотального голода человек находил что-то сладкое, например, дикий мед, и включалась система поощрения. Он чувствовал прилив счастья и комфорта, потому что мозг подавал сигналы, что он имеет преимущество среди своих конкурентов. Этот инстинкт постоянно с нами, — сказала она.

Однако ситуация резко изменилась. Сахар преследует нас повсюду. Он содержится даже в неожиданных для нас продуктах, предупредила Соломатина.

— Сейчас мы едим в большей степени рафинированную еду. Например, хлеб, крупы, макароны. А сахар содержится везде, даже в тех продуктах, где его трудно найти. Пиво горькое на вкус, но у него высокий гликемический индекс. Такие продукты не содержат сдерживающий фактор — клетчатку. Резкие скачки уровня глюкозы приводят к развитию инсулинорезистентности, — заверила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что излишки энергии перерабатываются в жир, который заваливает двери клетки. Инсулин не может втянуть лишнюю глюкозу, и мозг чувствует голод. Создается порочный круг.

— Употребление продуктов, которые повышают уровень глюкозы в крови и не содержат клетчатку, приводит к развитию сахарного диабета. Для многих легче выпить сок, чем съесть фрукт. А белая булка для многих вкуснее цельнозернового хлеба. От таких продуктов нужно отказаться или свести к минимуму, — сказала она.

До этого Соломатина рассказала, какие продукты помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и позволяют избежать тяжелых осложнений для организма. По ее словам, белокочанная капуста — это первый в списке полезный продукт, который благотворно влияет на углеводный обмен в организме. Также чудодейственным свойством по снижению сахара в крови обладает топинамбур, рассказала диетолог. Этот уникальный продукт содержит в себе инулин.