Диетолог Соломатина назвала пять продуктов, которые нормализуют уровень сахара в крови

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Согласно различным научным исследованиям, среднестатистический житель Земли в течение дня в три раза превышает дневную норму потребления сахара, что впоследствии может привести к развитию диабета второго типа. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие продукты помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, и позволяют избежать тяжелых осложнений для организма.

Капуста

По ее словам, белокочанная капуста — это первый в списке полезный продукт, который благотворно влияет на углеводный обмен в организме. Происходит это за счет наличия в овоще пищевых волокон и определенных гипогликемических веществ:

— Пищевые волокна капусты улучшают перистальтику кишечника и снижают всасывание холестерина, жиров и некоторых углеводов, что приводит к нормализации уровня гликемии и инсулина.

Еще один интересный «механизм», которым обладает белокочанная капуста: она способна улучшить чувствительность тканевых рецепторов к инсулину, отметила диетолог.

Однако употребление капусты противопоказано людям с панкреатитом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила Соломатина.

Топинамбур

Также чудодейственным свойством по снижению сахара в крови обладает топинамбур, рассказала диетолог. Этот уникальный продукт содержит в себе инулин:

— Он обладает сахароснижающим эффектом. В составе топинамбура есть большое количество микроэлементов: калий, кремний, железо, цинк, которые улучшают электролитный баланс человека. Включение подсолнечника клубненосного, как еще называют этот овощ, в рацион благотворно влияет на углеводный обмен и общее состояние человека.

Продукт можно употреблять как в сыром виде, так и в вареном, уточнила Соломатина. В целом он имеет приятный вкус, поэтому с ним можно найти множество разнообразных рецептов.

Йогурт

По словам врача, ежедневное употребление обезжиренного йогурта, в составе которого нет сахара и ароматизаторов, насыщает организм человека полезными углеводами, а также помогает правильно сжигать жир.

— Кроме того, йогурт имеет низкий гликемический индекс, — подчеркнула диетолог.

Свекла

Это незаменимый овощ, который содержит в своем составе пищевые волокна, пектины, органические кислоты, водорастворимые витамины и витамин А:

— Именно благодаря такой композиции полезных веществ свекла обладает регуляцией жирового обмена и может препятствовать жиронабору.

Некоторые эксперты ошибочно заявляют, что свекла, особенно в вареном виде, имеет высокий гликемический индекс. Но эта информация не совсем корректна, подчеркнула Соломатина. Поэтому в небольших порциях вареную свеклу можно употреблять. А в сыром виде продукт разрешается есть и в больших количествах, поскольку гликемический индекс в нем невысокий.

Орехи

По словам врача, ряд различных научных исследований показал, что орехи очень полезны для диабетиков. Любопытно и то, что наилучшие показатели при лечении диабета достигают пациенты, заменившие орехами углеводные продукты.

— В орехах содержится витамин Е, омега-6 жирные кислоты, магний, калий и фосфор. Они также содержат клетчатку, которая препятствует развитию сахарного диабета, — объяснила Соломатина.