Врач Водовозов развеял миф о чудесных свойствах водки

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Врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов предупредил о негативных последствиях веры в миф о целебных свойствах водки.

В интервью радио Sputnik он отметил, что водка в свое время широко использовалась как лекарство в прошлом, когда доступных лекарств не было. Однако в настоящее время она работает крайне плохо. И даже если кажется, что водка действительно обладает какими-либо целебными свойствами, то все это не более чем самообман, уверен специалист.

— Масштабные исследования показали, что все чудесные свойства водки при тестировании испаряются, — пояснил Водовозов.

Специалист отметил, что современный уровень развития медицины позволяет пациентам лечиться с помощью более эффективных и безопасных средств. Водовозов добавил, что утверждения некоторых людей о том, что водка им помогает, не имеют никакой научной ценности.

Тем не менее, врачи сообщили, что пиво может оказаться не настолько безобидным, каким его считают. По мнению психиатра-нарколога Татьяны Клименко, пиво является опасным напитком, который вызывает зависимость быстрее и незаметнее, чем крепкий алкоголь. Пивной вид алкоголизма также лечится значительно хуже, потому что воспоминания о вкусе и запахе пива усугубляют психологическую зависимость, уверена специалист.