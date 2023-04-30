«Боевые задачи пугают»: В США испугались последствий украинского контрнаступления

Фото: Минобороны РФ

Оптимизм украинской стороны в связи с контрнаступлением против российских сил имеет мало научной обоснованности, считает обозреватель New York Times Майкл Швирц.

По его мнению, Украине необходимо пересечь десятимесячные российские рубежи и преодолеть проблемы с собственными вооруженными силами.

— Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи, но так же и недостатки своей армии, — заявил Швирц в своей статье.

Даже американские официальные лица не предвещают существенных изменений на поле боя в случае украинского контрнаступления, подчеркнул журналист. Кроме того, армия ВСУ столкнулась со снижением запасов оружия после длительных 14 месяцев боев. Все это, по мнению Швирца, может осложнить планы украинской стороны на успех.

Согласно оценкам американской разведки, Украине в ходе контрнаступления, скорее всего, не удастся добиться больших успехов. А лучшее, что ей может сопутствовать в таком случае, это скромные территориальные завоевания, сообщает британская газета Times со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть данные.