Диетолог Гинзбург предупредил россиян о вреде раздельного питания

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Эксперт в области медицины и диететики, доктор наук, психотерапевт Михаил Гинзбург предупредил о вреде раздельного питания в своем видеоблоге на платформе «Яндекс.Дзен». Он сообщил, что разделение белков и углеводов может увеличить вероятность обострения язвы желудка.

Эксперт также отметил, что углеводы и белки следует употреблять вместе, так как они обволакивают стенку желудка и защищают ее от кислой среды. Углеводы полезно употреблять вместе с белками, потому что они обволакивают стенку желудка и защищают ее таким образом от кислой среды.

— Если есть белки отдельно от углеводов, в желудке возникает агрессивная среда, из-за чего развиться гастриту или обостриться язвенной болезни становится значительно легче, — заявил эксперт в своем видео.

Однако, врач добавил, что существует множество продуктов, в которых присутствуют и белки, и углеводы. Разделить такие продукты невозможно, что может привести к более скудному рациону. Гинзбург выразил мнение, что раздельное питание не способствует долгосрочному похудению, и рекомендовал выбирать более простые и надежные методы для достижения желаемых результатов.

Диетолог Гинзбург ранее рассказал, что гречневая каша — настоящий суперфуд. Ее употребление может помочь в борьбе с раком и защитить от диабета. По его словам, в гречке содержатся основные питательные вещества — жиры, белки и углеводы. Кроме того, в ее состав входят антиоксиданты, которые способны уменьшить количество свободных радикалов в организме, а именно они приводят к развитию рака.