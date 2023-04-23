Диетолог Гинзбург назвал способный защитить от рака и диабета суперфуд

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Гречневая каша — настоящий суперфуд. Ее употребление может помочь в борьбе с раком и защитить от диабета. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, в гречке содержатся основные питательные вещества — жиры, белки и углеводы. Кроме того, в ее состав входят антиоксиданты, которые способны уменьшить количество свободных радикалов в организме, приводящих к развитию рака.

Также в гречневой каше содержатся полезные молекулы. Они могут защитить организм от старения. Еще этот полезный продукт позволяет контролировать уровень сахара в крови, что станет профилактикой диабета, передает портал «В Татарстане».

Гречка содержит в себе большое количество сложных углеводов. Они на длительное время могут обеспечить чувство сытости и поддержать хорошее настроение. Кроме того, 100 граммов этого продукта содержат порядка 300 калорий, а после варки их количество уменьшается примерно в шесть раз.

Для поддержания необходимого уровня гемоглобина в организме, надо употреблять продукты, являющиеся источниками железа. Специалисты Роспотребнадзора перечислили несколько таких продуктов.