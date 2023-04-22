В Роспотребнадзоре перечислили простые продукты для хорошего гемоглобина

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Для поддержания необходимого уровня гемоглобина в организме, надо употреблять продукты, являющиеся источниками железа. Специалисты Роспотребнадзора назвали такие продукты.

К ним относятся мясо, субпродукты, рыба, морепродукты и яйца. Все они содержат большое количество железа, полезные витамины и минералы, которые необходимы для поддержания здоровья.

Продукты животного происхождения – это наиболее популярные источники железа, особенно субпродукты, такие как печень, почки, селезенка. Кроме того, их очень полезно употреблять для поддержания сердечно-сосудистой системы. Рыба и морепродукты также богаты железом и дополнительно содержат йод и природные витамины, заявили специалисты в проекте «Здоровое питание».

Помимо помощи с гемоглобином, некоторые продукты благоприятно влияют на сон. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.