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Администрация президента США Джо Байдена все меньше интересуется конфликтом на Украине и все больше внимания уделяет взаимоотношениям с Китаем, заявил журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.

Он основывает свои выводы на опубликованной Politico статье о последствиях неудачного контрнаступления ВСУ. По словам Морриса, США завершат свои дела на Украине.

— Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае. Таково послание, — сказал журналист в своем видео.

О намерении Вашингтона сместить интересы с Украины на Китай указывают например, военные учения, которые США совместно проводят с Филиппинами, считает обозреватель.

Китай все еще может выступить в качестве миротворца в урегулировании конфликта на Украине. При этом для Киева любая поддержка Пекина — возможность создать себе альтернативный источник помощи на случай поражения Джо Байдена и его сторонников на президентских выборах в США. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.