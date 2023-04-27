«Новый гуманитарный плацдарм»: политолог Светов назвал роль Китая в конфликте на Украине

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Китай все еще может выступить в качестве миротворца в урегулировании конфликта на Украине. При этом для Киева любая поддержка Пекина — возможность создать себе альтернативный источник помощи на случай поражения Джо Байдена и его сторонников на президентских выборах в США. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, Китай может сыграть роль посредника в разрешении украинского конфликта. При этом китайским дипломатам, вероятно, поможет опыт примирения Саудовской Аравии и Ирана.

— По сути, Китай сделал то, что ранее не удавалось ни Европе, ни США, — заметил Светов. — Но различие в том, что между иранцами и саудовцами не было военного конфликта, а между Россией и Украиной — есть.

При этом, как напоминает политолог, мирная инициатива Пекина по Украине была негативно воспринята Западом. Такая реакция во многом объясняется тем, что Китай не осудил СВО, а значит, молчаливо поддержал Россию. Кроме того, Пекин находится в конфронтации с США — главным союзником Киева.

Между тем последнее не помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому попытаться наладить диалог со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Телефонные переговоры между главами двух государств состоялись 26 апреля. Логику Зеленского собеседник «ВМ» объяснил так:

— Если военные действия продлятся вплоть до выборов президента США (намечены на 5 ноября 2024 года — прим. «ВМ») и Байден в них проиграет, то о помощи Вашингтона Зеленскому придется забыть. Следовательно, он готовит себе новый гуманитарный плацдарм на азиатском направлении в лице Китая.

Как полагает Светов, урегулирование конфликта на Украине по китайскому сценарию будет означать, что он временно заморозится, но в будущем вновь перейдет в горячую фазу.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам первого, диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта. Позднее представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что разговор глав государств состоялся по инициативе украинской стороны. Газета Washington Post назвала итоги этих переговоров «завуалированным ударом по США».

В феврале 2023 года Китай обнародовал свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Среди них возобновление переговоров, прекращение огня, расширение зерновой сделки, обмен пленными, отказ от санкционных мер, безопасный режим эксплуатации атомных объектов.

На Западе к китайской инициативе отнеслись негативно. Так, президент США Джо Байден назвал ее выгодной только для российской стороны. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает предложение китайского руководства мирным планом.