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WP: Предложение Си Цзиньпина в разговоре с Зеленским стало завуалированным ударом по США

Полина Пашкина
В мире
WP: Предложение Си Цзиньпина в разговоре с Зеленским стало завуалированным ударом по США
Фото: Администрация президента РФ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский накануне провели телефонный разговор. В нем лидер Китая отметил, что не будет использовать ситуацию с предложением мира на Украине в корыстных целях. Это тревожная деталь для Соединенных Штатов Америки, пишет американское издание The Washington Post.

В СМИ отметили, что такие слова — слегка завуалированный удар по США.

Власти Украины могут принять помощь Пекина в качестве посредника в установлении мира. Если Запад не сможет предложить альтернативу, то Киев пойдет на сделку с Китаем, поскольку у него не останется выбора, пишет The Washington Post.

Си Цзиньпин и Зеленский 26 апреля провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинский и китайский мирные планы нашли точки соприкосновения. Украинское руководство осознавало, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него «не ожидали никаких определенных договоренностей».

Украина Владимир Зеленский США Китай Си Цзиньпин
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