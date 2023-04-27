WP: Предложение Си Цзиньпина в разговоре с Зеленским стало завуалированным ударом по США

Фото: Администрация президента РФ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский накануне провели телефонный разговор. В нем лидер Китая отметил, что не будет использовать ситуацию с предложением мира на Украине в корыстных целях. Это тревожная деталь для Соединенных Штатов Америки, пишет американское издание The Washington Post.

В СМИ отметили, что такие слова — слегка завуалированный удар по США.

Власти Украины могут принять помощь Пекина в качестве посредника в установлении мира. Если Запад не сможет предложить альтернативу, то Киев пойдет на сделку с Китаем, поскольку у него не останется выбора, пишет The Washington Post.

Си Цзиньпин и Зеленский 26 апреля провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинский и китайский мирные планы нашли точки соприкосновения. Украинское руководство осознавало, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него «не ожидали никаких определенных договоренностей».