«Не все в порядке с головой»: есть ли у Джо Байдена шансы переизбраться на второй срок

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Действующий президент США Джо Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Ранее 25 апреля Байден сообщил о своем намерении переизбраться в 2024 году. По словам политика, новый президентский срок ему нужен для того, чтобы закончить работу, которую он начал, когда «страну охватила пандемия, а экономика и демократия оказались под угрозой».

Собеседник «ВМ» полагает, что у Байдена довольно неплохие шансы одержать победу на выборах 2024 года, несмотря на весьма почтенный возраст (в ноябре этого года действующему президенту США исполнится 81 год — прим. «ВМ»).

— В России Байдена показывают как ополоумевшего деда, у которого не все в порядке с головой, — говорит Синельников-Оришак. — Но это только российский взгляд. Если же посмотреть на ситуацию в Америке со стороны, под призмой объективности, то выяснится, что Байдену удалось обуздать многие проблемы и вызовы, которые случались во внешней и внутренней политике страны. И на это обращают внимание многие эксперты.

Более того, Байден, как отмечает политолог, сумел придать новый смысл военному блоку НАТО, укрепил его и расширил. 46-му президенту США удалось аккумулировать средства в старый энергетический сектор, чтобы наладить поставки газа в Европу.

— Он сумел минимизировать своими силами последствия от коронавируса, которые весьма сильно ударили и по экономике, и по здравоохранительной отрасли, — считает собеседник «ВМ».

Все вышеперечисленное указывает на то, что среди американцев найдется немало людей, готовых отдать свой голос за действующего главу государства. При этом, по словам политолога, участие бывшего президента США Дональда Трампа в выборах 2024 года даст Байдену еще больше шансов переизбраться, так как в Штатах к первому политику «весьма предвзятое отношение».

Напомним, Дональд Трамп сообщил о своем желании участвовать в президентской гонке еще в прошлом году. По словам экс-президента, он намерен баллотироваться на пост главы государства при любых обстоятельствах.

В начале апреля суд в Нью-Йорке предъявил Трампу обвинение по более чем 30 пунктам. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит — в материале «ВМ».