Трамп заявил, что при любых обстоятельствах будет участвовать в президентской гонке

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Бывший президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на пост американского лидера и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации. Об этом в среду, 12 апреля, заявил сам политик в интервью телеканалу Fox News.

— Нет, я не выйду (из президентской гонки — прим «ВМ»). Это не мое. Я никогда не сделаю этого, — сказал он.

10 апреля Дональд Трамп заявил, что США рискуют остаться без боеприпасов в возможной третьей мировой войне. Он отметил, что для решения геополитических проблем, которые стоят перед страной, «необходимо избавиться» от действующего президента США Джо Байдена.

Суд в Нью-Йорке предъявил Дональду Трампу обвинение по более чем 30 пунктам. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение вновь возглавить Штаты. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит, разбирались в материале «Вечерней Москвы».