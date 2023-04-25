Байден подтвердил выдвижение на выборы президента США в 2024 году

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Президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.

— Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США, — сказал Байден в опубликованном видео.

Также Камала Харрис заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом, передает РИА Новости.

Заявления о возможном участии действующего президента США Джо Байдена в выборах 2024 года серьезно озадачили подписчиков телеканала NBC News в социальных сетях. Многие пользователи негативно отнеслись к подобной идее. Некоторые же выразили опасение, что Байден попросту не справится с обязанностями из-за преклонного возраста. Так, один из пользователей отметил, что 46-й президент США «едва понимает, где находится».

Байден намерен использовать TikTok в рамках своей предвыборной кампании. Отмечается, что продвижение кандидатуры политика в соцсетях нацелено на поиск поддержки у молодых избирателей. Для этого планируется использовать сотни лидеров мнений, которые будут рекламировать достижения действующего главы государства.