«КП»: Состояние Бориса Корчевникова могло ухудшиться после операции

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Известный телеведущий Борис Корчевников, согласно сообщениям СМИ, уже много лет может бороться с тяжелым недугом, который затронул его слух.

Недавно Борис, согласно информации медиа, перенес еще одну операцию в 2022 году, которая должна была помочь ему в борьбе с трудностями, но, к сожалению, пока результаты неутешительны, пишет «КП».

Борис Корчевников много лет остается известным телеведущим, который проводит глубокие беседы со своими героями. Однако в последнее время в СМИ появляется информация, что мешать работе может недуг. Официально эти данные все еще не подтверждены, однако поклонники очень переживают за ведущего и верят в его скорое возвращение на экраны.

Еще в январе российский актер Виталий Гогунский рассказал, что состояние здоровья журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова значительно ухудшилось за последнее время. По словам звезды сериала «Универ», Корчевников уже не в состоянии вести передачи на телевидении без специальных приборов. Ведущего подключают к аппаратам, которые расшифровывают речь гостя и выдают текст на специальный планшет.