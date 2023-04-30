«СтарХит»: IVAN раздосадован судейством на шоу «Маска»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Участники телевизионного шоу «Маска» готовятся к масштабному финальному концерту, который пройдет 30 апреля в «Крокусе». Однако певец, скрывавший свою личность под костюмом Гусеницы, покинул проект прямо перед его окончанием.

Секрет Гусеницы был раскрыт певицей Валерией. Оказалось, что под костюмом скрывался певец Александр Иванов. Он поделился, что изначально не планировал участвовать в шоу так долго и каждую неделю испытывал тревогу, что кто-то раскроет его личность. Артист признался: его сильно удивило то, что даже его знакомая Валерия не смогла отгадать, что под костюмом скрывается именно он.

— .Для меня удивительно, что Валерия не отгадала меня сразу практически. Во-первых, она рядом с самого начала моего появления в шоу-бизнесе, в музыке. Она видела, как я расту, как я меняюсь. Она слышала демки, которые я пою. Много раз виделись с ней. Для меня это было как-то странно, — рассуждает артист в студии передачи «Центральное телевидение» на НТВ.

Несмотря на уход из шоу, певец не расстроен. Он признает, что участие в проекте отнимало у него слишком много его сил и энергии, пишет «СтарХит».

Однако не у всех артистов участие в этом шоу проходит легко. Заслуженная артистка РФ, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева, которая выступала на телевизионном шоу под маской Лошади, была вынуждена покинуть проект из-за травмы, полученной на репетиции. Она рассказала, что упала прямо со сцены. К счастью, обошлось без переломов.