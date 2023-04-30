Боец ЧВК «Вагнер»: До полного взятия Артемовска осталось полтора километра

Фото: Минобороны РФ

Группа «Вагнер» находится на передовой и проходит по городской застройке около 1,5 километра до полного освобождения Артемовска. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из бойцов.

— Линия фронта все ближе смещается. Им «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор, — отметил собеседник агентства.

По его словам, возле медицинского института, расположенного на самой высокой западной точке Артемовска, находится несколько зданий, которые контролируют украинские боевики. Однако группе «Вагнер» удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, которая разделяет город на две части. Российские бойцы продавили украинских военных и скоро получат контроль над медицинским институтом.

29 апреля стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 100–150 метров за день. Об этом заявил бизнесмен и основатель ЧВК Евгений Пригожин.