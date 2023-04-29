Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись за день на расстояние до 150 метров в Артемовске

Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 100–150 метров за день. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил бизнесмен и основатель ЧВК Евгений Пригожин.

— Сегодня подразделения «Вагнер» продвинулись на 100–150 метров в Бахмуте... Осталось 2,98 квадратных километров территории города, — цитирует слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

Накануне один из командиров группы «Вагнера» рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку вернуть под контроль так называемую дорогу жизни — участок трассы на Хромово, по которой идет снабжение личного состава в Артемовске. Несмотря на это, попытка украинских военнослужащих оказалась безуспешной.

Днем ранее российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части указанного города. В ходе операции военным ВС РФ удалось уничтожить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российских войск плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.