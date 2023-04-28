Боец «Вагнера» рассказал о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку вернуть под контроль так называемую дорогу жизни — участок трассы на Хромово, по которой идет снабжение личного состава в Артемовске. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал один из командиров частной военной компании «Вагнер», выполняющий ряд задач на данном участке.

По его словам, ВСУ пытались провести контрнаступление на этом участке, однако попытка оказалась безуспешной. Командир отметил, что данная трасса является единственной асфальтированной дорогой, по которой украинские войска могут вести снабжение своих подразделений в Артемовске.

При этом он добавил, что ВСУ могут довозить грузы «по полям». Однако в непогоду совершать такие выезды «достаточно затруднительно», передает РИА Новости.

Накануне российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ в юго-западной части Артемовска. Отмечается, что военным ВС РФ удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией украинских войск в данном районе.