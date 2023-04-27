«РВ»: Российская авиация разрушила бомбой главную крепость ВСУ на юго-западе Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация уничтожила главную крепость Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом, ссылаясь на немецких военных аналитиков, сообщили авторы Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

— Мощным взрывом снесена главная крепость ВСУ на юго-западе Бахмута, — передает Telegram-канал «РВ».

Отмечается, что российским военным удалось разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией ВСУ в этом районе.

Испанское издание Mundo сообщало, что ВСУ оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены. Как выяснилось, украинские военные уезжают из района боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять город, чтобы не создавать для российских подразделений плацдарм для наступления.

Бойцы частной военной компании «Вагнер» смогли взять под собственный контроль вокзал города Артемовска, а также сумели прорвать оборону сил ВСУ, расположенных вдоль железнодорожных путей.