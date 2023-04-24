Mundo: Украина оставила в Артемовске всего пару бригад и вывела остальные силы

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины оставили в Артемовске (украинское название — Бахмут) только пару бригад, остальные силы выведены. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных.

— Там (в Артемовске — прим. «ВМ») остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли, — приводит издание слова источника.

По информации журналистов издания, украинские военные уезжают из района боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российской армии плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн рассказал, что во время сражений за Артемовск ВСУ лишились множества своих солдат. По его словам, в последние несколько дней обстрелы на территории Артемовска значительно участились.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли взять под собственный контроль вокзал города Артемовска, а также сумели прорвать оборону сил ВСУ, расположенных вдоль железнодорожных путей.