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Зеленский объяснил, почему ВСУ не собираются оставлять Артемовск

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский объяснил, почему ВСУ не собираются оставлять Артемовск
Фото: bundeskanzleramt.at

Украинская армия не планирует оставлять Артемовск, чтобы не создавать для ВС РФ плацдарм для наступления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в борьбе за город остается сложной.

— Мы не можем отказаться от Артемовска, так как это поможет расширить фронт и даст российским войскам шанс захватить больше земель. Это может стать трамплином для наступления на два более крупных города в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск, — объяснил украинский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya.

Также Зеленский указал, что в настоящее время ВСУ готовятся к контрнаступлению, передает Ura.ru.

Владимир Зеленский больше всего боится того, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины может провалиться. Об этом заявило британское издание Financial Times. Отмечается, что неудача может заставить Украину начать мирные переговоры с РФ. Именно этого, по мнению журналистов, на Украине опасаются больше всего.

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