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Карпин высказался о судействе в матче между «Ростовом» и «Спартаком»

Никита Худяков
Спорт
Карпин высказался о судействе в матче между «Ростовом» и «Спартаком»
Фото: vk/teamrussia

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

После финального свистка Карпин вышел на поле и был удален главным арбитром встречи, получив красную карточку за разговоры.

— Все видно, что непонятно? Много претензий было. Главная претензия — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака. Я про них буду говорить и еще красную получу, — цитирует тренера «Ростова» «Матч ТВ».

Встреча закончилась со счетом 1:1. В составе ростовской команды на 80-й минуте отличился Александр Селява. У «красно-белых» единственный мяч записал на свой счет Александр Соболев на четвертой компенсированной минуте второго тайма.

24 апреля московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:3. У гостей голы забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян. В составе хозяев дублем отличился Александр Соболев.

Футбол РПЛ (Российская премьер-лига) Валерий Карпин
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