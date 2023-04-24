«Спартак» победил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в понедельник, 24 апреля, на столичном стадионе «Открытие Банк Арена».

Встреча завершилась со счетом 4:3. У гостей мячи забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян. В составе хозяев дубль оформил Александр Соболев. Также отличились Антон Зиньковский и Квинси Промес, который вышел на поле впервые после травмы, полученной 1 апреля.

Клуб первой лиги «Акрон» из Тольятти обыграл четыре московские команды подряд в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу. В предыдущих раундах команда из Самарской области одержала победы над столичными «Торпедо», «Локомотивом» и «Динамо».

Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в серии пенальти ранее обыграла московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась 4 апреля в Москве.

24 апреля Футбольная национальная лига заявила о готовности принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги. Приглашения направлены составам «Таврия», «Севастополь», «Рубин» и «Океан».