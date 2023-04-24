ФНЛ заявила о готовности принять в состав Второй лиги четыре клуба из Крыма

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Футбольная национальная лига (ФНЛ) готова принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ФНЛ.

— Мы предложили трем клубам, призерам премьер-лиги Крыма и победителю Кубка Крымского футбольного союза, пройти аттестацию Футбольной национальной лиги, — говорится в сообщении.

Приглашения направлены лигой в футбольные клубы «Таврия», «Севастополь», «Рубин» и «Океан». На данный момент два клуба уже ответили ФНЛ согласием на прохождение аттестации, передает ТАСС.

Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Однако сейчас уже активно ведутся переговоры о возможной замене турнира ассоциации другими соревнованиями.

Россия может принять решение выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Если это случится, страна получит новые возможности, однако у такого решения есть недостатки: например, ряд азиатских стран негативно отнесется к такому переходу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.