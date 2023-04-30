Диетолог рассказала о заболеваниях, при которых опасно есть сырые овощи

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Сырые овощи полезны и обладают большим запасом витаминов, однако некоторым людям их употребление противопоказано. Об этом заявила врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова.

— Они противопоказаны людям в различных послеоперационных периодах, после операции лечащим врачом назначается щадящая диета, при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при острых и хронических панкреатитах, — сказала она.

Диетолог добавила, что сырые овощи также нельзя есть при холециститах и гастритах. Кроме того, при заболеваниях толстого кишечника сырые овощи раздражают его стенку и царапают слизистую, что приводит к болям, вздутиям и метеоризмам, передает Life.

Необходимо также правильно употреблять чеснок для профилактики рака. Об этом рассказал врач-онколог Николай Норкин. Он сообщил, что в зубчике чеснока содержатся два мощных вещества — фермент аллициназа и аминокислота аллиин. При их взаимодействии образуется аллицин, который обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Оно незаменимо при борьбе с вирусами.