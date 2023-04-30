ФСБ раскрыло убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича, совершенное в 1997 году

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Раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них вел наблюдение и передавал информацию подельнику о месте жительства чиновника. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор. Оба фигуранта дали признательные показания. Преступление было совершено по заказу лидера так называемой «тамбовской» преступной группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова, передает ТАСС.

Вице-губернатор Михаил Маневич был главой комитета по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Он погиб от рук наемного убийцы 18 августа 1997 года в самом центре города, на улице Рубинштейна.

27 апреля стало известно, что полиция раскрыла убийство женщины, совершенное в Москве почти 20 лет назад. Убийство произошло около детского сада на 2-й Владимирской улице 2 июля 2003 года. Неизвестные схватили местную жительницу и задушили. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Однако при работе над преступлениями прошлых лет следователи смогли получить новые данные и определить личности подозреваемых.