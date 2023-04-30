Ефимов: Предприниматели приобрели у города 409 коммерческих объектов в 2023 году

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В первом квартале текущего года на столичных торгах было реализовано 409 объектов коммерческой недвижимости. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Коммерческая недвижимость от города пользуется спросом у предпринимателей. С января по март этого года они приобрели на торгах 409 объектов, в том числе 394 помещения и 15 отдельно стоящих зданий, шесть из них — вместе с земельными участками, — отметил заммэра.

По его словам, это на 59 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть приобретенных объектов находится в центральной части города.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, коммерческие объекты были реализованы через открытые аукционы, а также посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены. Всего в них приняли участие три тысячи предпринимателей. Уровень конкуренции за нежилые помещения составил в среднем восемь претендентов на лот.

Также Владимир Ефимов заявил, что в первом квартале этого года горожане приобрели у города 550 нежилых объектов. На сегодняшний день все этапы реализации городского имущества проходят в онлайн-формате.