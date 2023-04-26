Владимир Ефимов: С начала года у города приобрели рекордное количество нежилой недвижимости

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В первом квартале этого года горожане приобрели у города 550 нежилых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За январь — март 2023 года горожане и предприниматели приобрели у города 550 зданий, помещений и машино-мест общей площадью почти 110 тысяч квадратных метров — это почти на 50 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го, — сказал он.

На сегодняшний день все этапы реализации городского имущества проходят в онлайн-формате. В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что востребованность городской недвижимости объясняется возможностью приобрести объекты по цене ниже той, что была определена независимым оценщиком при выставлении на аукционы.

Стало известно, что по итогам первого квартала 2023 года столичный департамент городского имущества обработал около 419 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах, 96 процентов которых поступало через официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что Москва выставила на торги 17 коммерческих помещений на первых этажах новостроек в районе Кунцево. Участие могут принять все желающие, заявки принимаются до 11 и 16 мая.