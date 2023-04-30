Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин рассказал о развитии районов Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 520 тысяч жителей столицы проживают в районах Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 30 апреля, рассказал, что было предпринято для развития этих территорий.

— Северо-запад столицы — один из центров метростроения. Здесь уже открыто МЦК со станциями «Стрешнево», «Панфиловская», «Зорге» и другими, а также Большая кольцевая линия, — отметил глава города.

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы отметил, что будет построена Северо-Западная хорда и завершена реконструкция Волоколамского шоссе. Кроме того, завершилась реабилитация парка «Покровское-Стрешнево». Одновременно с этим проектом были завершены работы по возрождению нескольких скверов, Всехсвятской рощи и других территорий, написал Собянин в своем личном блоге.

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Бутырском районе городское руководство намерено построить свыше миллиона «квадратов» недвижимости в рамках реализации четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). По его словам, реализация подобной инициативы создаст дополнительные 10,7 тысячи новых рабочих мест.

Благоустройство Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте