СМИ: Продажи нескольких недорогих автомобилей начнутся в России в 2023 году

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В прошлом году иномарки стоимостью менее двух миллионов рублей покинули Россию, а пришедшие на замену китайские кроссоверы оказались дороже. В последнее время на рынке стали появляться модели, цены на которые значительно ниже.

Так, в мае начнутся продажи автомобилей BAIC по цене 1,7 миллиона рублей за кроссовер X35 и седан U5 Plus. Самым дешевым вариантом станет Iran Khodro Tara, стоимость которой составит 1,519 миллиона рублей.

Кроме того, в Россию приедет один из самых дешевых и компактных автомобилей из Китая — кроссовер Livan X3 Pro. Первая Lada из Санкт-Петербурга может выбрать для X-Cross 5 ценовой диапазон до 2 миллионов рублей. Также автомобиль FAW Bestune T77 будет продаваться на территории страны от 2,169 до 2,432 миллиона рублей, передает «74.ru».

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях. Лидером антирейтинга стал автомобиль Audi A3.