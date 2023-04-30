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Программу мастер-классов для детей подготовили на фестивале «Московская весна» ко Дню Победы

Василий Плиткин
Город
Программу мастер-классов для детей подготовили на фестивале «Московская весна» ко Дню Победы
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Москва, Фестивальная улица Карта всех событий

В честь празднования Дня Победы организаторы фестиваля «Московская весна» подготовили специальную программу мастер-классов для детей. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— В дни проведения фестиваля «Московская весна» на первый план выходит тема Победы, поэтому ключевую роль в фестивальной программе играет чествование ветеранов, слова безграничной благодарности нашим героям и защитникам, воспоминания о великих битвах. Эта тема нашла свое отражение в мастер-классах и занятиях для юных посетителей, — говорится в сообщении.

Главной темой площадки на Фестивальной улице станут море и подвиги. Юные посетители смогут научиться вязать морские узлы, послушать истории героизма моряков во времена Великой Отечественной войны, а также смастерят настенные часы в виде штурвала.

На Митинской улице будет организовал исторический кружок. Там ребят научат создавать афишу методом состаривания и экоблокнот. Мастер-классы по изготовлению плакатов и открыток на военную тематику пройдут на Сухонской улице.

Юные гости фестивальной площадки на Городецкой улице смогут послушать знаменитые песни из старых фильмов. Кроме того, для них организуют занятия по танцам прошлого столетия. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля «Московская весна».

Помимо этого, на Арбате пройдет выставка «Они сражались за Родину!», посвященная участникам Великой Отечественной войны. Посетители увидят портреты летчиков, разведчиков, тружеников тыла, контрразведчиков и простых солдат.

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