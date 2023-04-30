Более 280 домов капитально отремонтируют в ВАО в 2023 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Преображенская улица, 5/7 Карта всех событий

В 2023 году в Восточном административном округе (ВАО) в рамках столичной программы капитального ремонта обновят 285 домов. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Два самых высоких здания, которые приведут в порядок, — 17-этажные. Они были построены в 1980–1990-х годах. Так, в них будут отремонтированы крыши, фасад, а также заменены инженерные системы.

— Одно из старейших зданий, в котором пройдет капремонт, расположено в районе Соколиная Гора. Его построили в 1927 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизм, — говорится в сообщении.

Наибольшая площадь фасада среди зданий, где будет проводиться капитальный ремонт, у дома 5/7 на Преображенской улице. Она составляет свыше 20 тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в этом году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы по благоустройству построенного в 1953 году дома № 14 на Ломоносовском проспекте. На объекте начинаются работы по восстановлению фасада и кровельного покрытия.