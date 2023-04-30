Названы правила, которые стоит соблюдать при покупке и приготовлении шашлыка

Фото: shutterstock

Мясо для шашлыка обязательно должно быть свежим. Однако, чтобы потребление шашлыка не отразилось на здоровье, нужно уделить особенное внимание и его приготовлению: в частности, следить за степенью прожарки. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, перед майскими праздниками далеко не все продавцы предлагают качественный шашлык.

— Нужно правильно выбирать мясо в хороших магазинах. На стихийных рынках или придорожных магазинчиках продавцы иногда пытаются сбыть не совсем качественный товар. Не особо свежее мясо маринуют, добавляют уксус, и под маринадом такое мясо в ажиотаже покупают, — объяснила собеседница «ВМ».

Шашлыки можно замариновать самостоятельно: например, в кислых фруктах (киви, ананас или ягоды) или даже газированной воде, уверена эксперт. На Кавказе шашлык маринуют с большим количеством лука — такой вариант тоже возможен, отметила специалист.

Процесс приготовления шашлыков нужно контролировать, подчеркнула Соломатина.

— Куски мяса должны быть небольшими, иначе их будет сложно пропекать. Нужно хорошо пропекать все кусочки мяса. Так как обычно лучше пропекаются кусочки, находящиеся в середине, то важно следить за кусками на периферии. Есть плохо пропеченные кусочки не стоит, так как повышается риск отравлений, — рассказала врач.

В процессе приготовления не должно появляться обугленной корочки. Если корочка появилась, то ее нужно срезать, так как она содержит канцерогены, пояснила диетолог.

Снизить вред от шашлыка помогут овощи, заметила специалист.

— Нужно запастись большим количеством овощей и зелени. В них содержатся антиоксиданты, которые помогут нивелировать возможный вред от дымления и образующихся канцерогенов. Можно чередовать шампуры с мясом и шампуры с овощами. Должны быть кислые овощи: например, в том же ананасе содержится бромелайн, который будет расщеплять мясо. При этом точно не нужно никаких дополнительных бутербродов и салатов, — посоветовала собеседница «ВМ».

По словам эксперта, шашлык не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Свинина или баранина — достаточно тяжелое мясо при таких болезнях. В состоянии ремиссии шашлык есть можно, но важно контролировать количество потребляемого мяса, заключила диетолог.