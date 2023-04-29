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Приметы и советы

«Неправильное поведение»: россиянам напомнили о мерах безопасности во время отдыха на природе

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Неправильное поведение»: россиянам напомнили о мерах безопасности во время отдыха на природе
Фото: Unsplash

В период майских праздников многие россияне выбираются на природу, чтобы погреться на солнце или приготовить мясные блюда на открытом воздухе. О каких мерах безопасности стоит помнить во время такого уик-энда, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам эксперта в сфере пожарной безопасности Григория Куксина, жаркая и засушливая погода — всего лишь условия для возникновения пожара и его опасного развития. Однако главным источником огненной атаки выступает человек.

— Пожары, которые часто случались в лесах Москвы и области, — это всегда было либо воздействие молнии, либо неправильное поведение людей на природе: брошенные и непотушенные костры, выброшенные окурки сигарет, сжигание мусора и порубочных остатков, — объяснил Куксин.

Чтобы избежать природных бедствий, эксперт призывает не разжигать костры:

  • на открытых пространствах вблизи лесов;
  • около торфяников;
  • полей;
  • придомовых территорий.

Эксперт призывает также отказываться от курения на природе, ведь выброшенный окурок может стать источником огненного бедствия.

В период майских праздников, когда у многих возникает желание приготовить шашлык, необходимо правильно выбирать для этих целей локации — специальные домики в тенистых участках.

Куксин напомнил, что любой костер на открытом пространстве, любой брошенный окурок не в пепельницу, а на землю — это реальные причины будущего пожара.

Если же вы сами заметили, что кто-то разводит костер в неположенном месте в пожароопасный период или плохо его потушил после «активного отдыха», следует сделать все, чтобы исключить риск распространения огня на кустарники, деревья, а также другие легковоспламеняющиеся объекты.

Если вы обнаружили дымящиеся угли после чьей-то трапезы, залейте их ведром воды, засыпьте песком и вызовите пожарных или лесную охрану.

Телефоны для связи: 112 — при любых пожарах, 8 (800) 100-94-00 — круглосуточный бесплатный телефон лесной охраны, который доступен из любого региона РФ.

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