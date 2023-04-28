Где можно пожарить шашлыки в Москве в 2023 году

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Майские праздники — отличный повод собраться с близкими и друзьями на шашлыки. О лучших места для пикника в столице — в материале «Вечерней Москвы».

Парк «Измайлово»

В Измайловском парке организованы три пикниковые точки. В его северо-восточной части можно устроить пикник вдоль 16-й парковой улицы, а также вдоль улицы Чечулина. Второе место для шашлыков находится в северо-западной части лесопарка вдоль Главной аллеи на берегу Оленьего пруда. Также собраться на пикник можно в Терлецком лесопарке на углу улицы Металлургов и Терлецкого проезда.

Как доехать до парка «Измайлово»:

от станции метро «Партизанская» сесть на автобусы № 7 или 131;

от станции метро «Семеновская» доехать на трамвае № 11.

Для автомобилистов оборудована стоянка.

Серебряный Бор

В этом году в Серебряном Бору в районе Хорошево-Мневники оборудовали 24 зоны для пикника. Москвичи могут пожарить шашлык в беседках на берегу Москвы-реки, в которых установлены мангалы, столы, лавочки и урны для мусора.

Как доехать до Серебряного Бора: от ближайшей станции метро «Полежаевская» ходит маршрутка № 190 и троллейбусы № 21 и 65.

Парк «Останкино»

В Останкинском парке оборудована большая площадка для пикника. На ее территории установлены 14 столов и 12 мангалов. За одним столом может разместиться компания до шести человек. Также на территории парка можно активно провести время: покататься на велосипеде или самокате, погулять в компании диких животных (белок и ежей).

Как доехать до Останкинского парка (остановка «Улица Кашенкин луг»):

от метро «ВДНХ» ходят автобусы № 76, 85 и 803;

от метро «Алексеевская» — автобус № 85;

от метро «Владыкино» — автобусы № 24, 24к, 76, 85;

от метро «Марьина Роща» — автобусы № 24 и 24к.

Битцевский парк

Битцевский парк является второй особо охраняемой природной территорией в Москве. Однако и в нем есть специально оборудованные места для пикника и отдыха на природе. В этом году организовали 10 точек, на которых можно пожарить шашлык.

Как доехать до Битцевского парка:

от станции метро «Ясенево» на автобусах № т85, 261, 642 и с977;

пешком от станции метро «Битцевский парк» или «Новоясеневская».

Химкинский лесопарк

В этом году все желающие могут отдохнуть на природе в Химкинском лесопарке, а также пожарить шашлык в 11 пикниковых точках. В парке есть столики, лавочки и мангалы. Некоторые из них оборудованы навесами. Места для пикника находятся рядом с улицами Левобережной и Дыбенко.

Как доехать до Химкинского лесопарка: