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Финальную промывку дорог и тротуаров Москвы шампунем проведут в воскресенье

Никита Худяков
Город
Финальную промывку дорог и тротуаров Москвы шампунем проведут в воскресенье
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в воскресенье, 30 апреля, финальную в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня в столице состоится четвертая, финальная, промывка со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий, — сказал он.

Заммэра отметил, что промывка ведется специальным средством, после чего дороги смывают обычной водой. Бирюков подчеркнул, что моющее средство является безопасным, оно не содержит кислот, щелочей и полностью разлагается в почве. Такие мероприятия проводятся весной и осенью.

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли в столице почти шесть тысяч фасадов и цоколей зданий. Для промывки зданий используются автовышки, гидранты и другая спецтехника. В отдельных случаях к работам привлекаются промышленные альпинисты.

Петр Бирюков Москва Дороги
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