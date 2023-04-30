Финальную промывку дорог и тротуаров Москвы шампунем проведут в воскресенье

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в воскресенье, 30 апреля, финальную в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня в столице состоится четвертая, финальная, промывка со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий, — сказал он.

Заммэра отметил, что промывка ведется специальным средством, после чего дороги смывают обычной водой. Бирюков подчеркнул, что моющее средство является безопасным, оно не содержит кислот, щелочей и полностью разлагается в почве. Такие мероприятия проводятся весной и осенью.

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли в столице почти шесть тысяч фасадов и цоколей зданий. Для промывки зданий используются автовышки, гидранты и другая спецтехника. В отдельных случаях к работам привлекаются промышленные альпинисты.