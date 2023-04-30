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Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире дома в Путевом проезде

Никита Худяков
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Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире дома в Путевом проезде
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Путевой проезд Карта всех событий

В квартире жилого дома в Путевом проезде обнаружено тело 42-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 30 апреля.

По предварительной информации, телесные повреждения нанес бывший сожитель возлюбленной убитого на почве ревности. Прокуратура в данный момент контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

— На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов, — сказала Нефедова.

18 апреля в Москве в отношении 26-летнего мужчины, пытавшегося задушить 29-летнюю супругу на глазах у детей, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящий момент подозреваемого задержали.

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